Abogado de mujer que disparó en Lo Valledor: “En ningún caso hay alguna intención de esta señora de apuntar directamente”

Durante la mañana de este lunes se registró un impactante episodio en Lo Valledor en el que una mujer disparó un revolver arrebatado de un efectivo de seguridad privada hiriendo a tres personas en el lugar.

El incidente se dio en el marco de las medidas recientemente implementadas en el mercado que vela por una mayor fiscalización al momento de ingresar. Así, con lo sucedido se puso sobre la mesa la eficacia de lo propuesto y la preparación o rol de los encargados de la seguridad.

Tras lo sucedido, y con las primeras acciones por parte de las autoridades, la imputada quedó en prisión preventiva luego de ser formalizada por tres delitos de homicidio frustrado en calidad de autora y en grado consumado, excepto los homicidios.

Con el pasar de las horas, el abogado defensor salió a exponer públicamente su versión de los hechos. Comenzó diciendo que “tuvo un inconveniente con los guardias, quienes no la dejaban entrar”, asegurando que “no la dejan trabajar porque no tiene un puesto”.

“En ese contexto es que se produce la detención, y en ese forcejeo es que ella, intentando fajarse de esta detención, que a su juicio era injusta, toma esta arma”, relató.

Además, indicó que “esta arma está, en todo momento, apuntando al suelo. En ningún caso hay alguna intención de esta señora de apuntar directamente contra las personas y afectar la vida de las personas”.