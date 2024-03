Investigador del CICS y medidas de seguridad en Lo Valledor: “Es muy fácil que caigamos en xenofobia”

Jorge Fábrega, investigador académico del Centro de Investigación en Complejidad Social (CICS UDD), estuvo en La Prueba de ADN para conversar sobre la polémica en torno solicitud de carnet en Lo Valledor y La Vega, lugares que han sido foco de delincuencia conflicto.

La medida que empezará a regir a partir del próximo lunes 1 de abril busca reforzar la seguridad y control en dichas zonas. Si embargo, se generó controversia y surgieron algunas críticas.

Como primera apreciación, el invitado reconoció que esta temática “no es fácil” de abordar y puede ser visto desde diferentes perspectivas. Así como se puede mirar el vaso medio lleno, también se considera medio vacío desde diferentes perspectivas.

En un análisis más profundo, comentó que “no estamos de acuerdo como sociedad si esto es polémico o no; hay personas que piensan que esto s una medida discriminatorias y hay personas que no (...) ahí viene el tema de las tenciones”.

“Hay dos tensiones en juego, y son dos falacias en las que, como ciudadano, caemos”, puntualizó el especialista, identificado como la primera de ellas “la falacia de la división”.

Con esto se refiere a “creer que, porque una regla general es buena sistémicamente, tiene que transmitirse tal cual como está a cada una de las entidades (...) espero que todos estemos de acuerdo que la discriminación es mala y un regla general de no discriminar es buena en una sociedad democrática”.

De ahí vienen las consideraciones de “cómo eso se baja al nivel de las organizaciones y las comunidades”, apelando a que eso “requiere resolver y regular procesos. Eso es lo que algunas personas no entienden, que la gente de Lo Valledor está tratando e resolver un problema de orden y seguridad porque no está resulto a nivel sistémico”.

Por otra parte, el investigador reconoce que la medida “no soluciona el problema sistémico, sino que genera una situación de ciudadanos de dos cales. Eso es de nivel sistémico, eso se tiene que resolver a nivel de las autoridades generales”.

“Al revés, el que dice que no es polémico, puede estar discriminado”, consignó, apelando a la visión que se tiene en torno a esta problemática que divide y genera controversia desde dos puntos completamente opuestos pero con base sobre lo visto y vivido como sociedad hasta ahora.

“El problema fundamental, a nivel sistémico de decir que esto está bien y punto, es que Chile es un país que es terreno fértil para el desarrollo de xenofobia, por buenas o malas razones (...) en una sociedad que es muy desconfiada, lo distinto es objeto de sospecha (...) es muy fácil entrar en una espiral de xenofobia”, complementó.

Cuando “la sociedad es más diversa”

Dentro de una reflexión más profunda sobre lo que es considerado como xenofobia y lo que no, ante un juicio muy simple o rápido frente a la situaciones que nos enfrentamos día a día, Jorge Fábrega sostiene que esto es parte de la realidad actual, y de ahí viene la importancia de entender el contexto de nuestra sociedad.

“Es muy fácil que caigamos en xenofobia, porque al final lo que está en juego son identidades. Y cuando se trata de identidad, la conversación deja de ser racional, la gente no trata de entenderse de sus diferencias (...) es muy fácil discriminar al que es diferente”, reflexionó.

Todo esto se enmarca en un escenario de reglas y cultura que vela por la buena convivencia de todos, aunque existen ciertas diferenciaciones sobre la percepción de “quién es quién en esta sociedad”.

“Cuando la sociedad se vuelve más diversa, el conflicto va a existir siempre, y tiene que ser reinterpretado por los que viven en esa sociedad”, añadió.