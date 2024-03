Cristián Campos y su preocupación por María José Prieto tras querella por abuso sexual: “Revictimiza”

Cristián Campos rompió el silencio respecto a la querella por abuso sexual que presentó Raffaella di Girolamo en su contra.

El actor sacó la voz luego de que, en las últimas horas, la hija de Claudia di Girolamo, su expareja, diera a conocer la acción legal que fue interpuesta junto a la Fundación para la Confianza.

Una situación que generó todo un terremoto en el mundo artístico, y que el intérprete decidió enfrentar durante la tarde de este miércoles.

“Quienes me conocen saben que soy un buen hombre y he hecho siempre un esfuerzo por llevar una vida limpia, lo más empática y amorosa posible. No soy un mal bicho, y no merezco ser acusado de tal”, se defendió.

La preocupación de Cristián Campos por María José Prieto

En el texto, junto con manifestar su defensa ante los hechos, llamó la atención la especial preocupación del actor por María José Prieto.

Es que su mujer protagonizó el año 2005 una demanda contra su padrastro por el mismo delito, proceso al que también se sumó su hermana Ángela.

Un proceso legal que fue complejo, por lo que Campos hizo hincapié en aquello. “He vivido en carne propia, a través de mi familia política, el dolor y el beneficio de denunciar abusos”, dijo.

“La Fundación para la Confianza crea desconfianza en mi historia de vida, y de paso, revictimiza a mi mujer, quien sí vivió episodios reales de abuso”, agregó.

De esta forma, Cristián Campos dejó entrever el doloroso instante de María José Prieto y cómo estaría experimentando esta acusación en su contra, que ahora solo se resolverá en la justicia.