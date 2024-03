“Con razón me subieron el plan”: Exclusivo show de Ricky Martin en Chile para empresa de telefonía desató feroz debate

“¿Tanta plata tienen para traerlo?”. Esa fue una de las interrogantes que más se multiplicó a la hora de hablar del show de Ricky Martin en Chile, para la exclusiva fiesta de Entel.

Es que la empresa de telefonía cumple 60 años. Y decidió tirar la casa por la ventana, con el cantante como número principal.

Una jugada que también hicieron el año 2022, cuando trajeron nada menos que a Maluma para ser parte de su festejo.

Sin embargo, la llegada del intérprete se multiplicó de comentarios en redes. Y abrió un amplio debate.

Ricky Martin en Entel

Así, en plataformas como TikTok, donde se viralizaron varios videos de la apoteósica presentación, con un gran escenario, la discusión se desató.

“Ahí está, justo ayer me llegó un mail de Entel que me iba subir el plan. Me salió caro el Ricky”, dijo una cibernauta.

En tanto, otros expresaron “con razón me subieron el plan”, “Entel con despidos masivos y traen artistas para los que se quedan jajajá, qué ironía” y “señores consumidores de Entel, este show se le facturara a cada uno este mes”.

Sin embargo, hubo otros que manifestaron su envidia total y felicitaciones a la empresa. “Ojalá trabajar en Entel” y “excelente por los que pudieron disfrutar a este tremendo artista”, comentaron.

Ampliar

De esta forma, el paso fugaz de Ricky Martin por Chile generó amor y odio, en una visita que ojalá se repita pronto para todos los chilenos.