Ministro Cataldo por charla de sexualidad a niños de colegio en Arica: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias frente a estos hechos”

Este viernes, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se refirió a la polémica realización de una charla sobre sexualidad dada a niños y niñas de quinto básico del Colegio Adolfo Beyzaga Ovando de Arica.

El hecho se dio a conocer este miércoles tras la denuncia de un grupo de apoderados que reclamaron por el taller, el cual abordó diferentes prácticas sexuales y cuidados contra ITS. Durante la instancia, a los estudiantes se les hizo entrega de un formulario contenía preguntas como: ¿has tenido relaciones sexuales sin condón?, ¿quieres realizarte el examen del VIH?, ¿se te ha roto el condón?.

Al respecto, el ministro Cataldo manifestó que en la charla “no se siguió ningún protocolo, ni del Ministerio de Salud, ni del Ministerio de Educación”.

En ese sentido, el encargado del Mineduc comentó que ha sostenido “permanente contacto con la ministra de Salud y con la subsecretaria de Salud (...), compartiendo las decisiones que han ido tomando, dado que fueron funcionarios del Ministerio de Salud quienes llevaron adelante esta acción”.

“Esta es una situación que no debió ocurrir. Se vulneraron los protocolos por parte de quienes ejercieron esta actividad, tanto los que ejecutaron como los que permitieron que se ejecutara, en este caso, un establecimiento particular subvencionado”.

El ministro reconoció la gravedad de la situación y expresó: “Compartimos la indignación y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias frente a estos hechos”.

“No existe la capacidad institucional de poder haber previsto algo de estas características, dado que no se cumplen con los protocolos que son los que se generan por parte del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación para que esto no ocurra”, indicó.

Finalmente, el ministro Cataldo aseguró que desde las fiscalizaciones de parte de Salud y Educación ya están en curso “para que esto se esclarezca y se tomen las medidas para que esto no vuelva a ocurrir”, señaló.