El desahogo de Fernando Astengo tras la muerte de Orlando Aravena: “Recuerden lo bueno, estamos cansados en este país de ver las cosas malas”

Chile

Fernando Astengo, ex jugador nacional, dijo presente este viernes en el funeral de Orlando Aravena, otrora entrenador de la selección chilena, quien falleció ayer jueves.

En diálogo con ADN Deportes, el “León” expresó toda su tristeza por la partida de quien fue su técnico en La Roja. “Han sido momentos súper difíciles, uno nunca no quiere que las personas se vayan, pero para mí, don Orlando va a ser eterno, siempre lo llevaré en mi corazón, tengo su foto en mi casa, lo considero como un papá, me conoció a los 15 años, me llevó a los entrenamientos, me ayudó y me aconsejó”, partió señalando.

“Tuve el privilegio de trabajar con él, es un hombre extraordinario. Vengo a expresarle mis condolencias a su familia. Es una pérdida dolorosa para mí, tremenda, estoy con el corazón roto, es un momento complejo. Mi tridente era mi padre, mi madre y don Orlando”, reconoció el ex defensa de Colo Colo y Unión Española.

Al recordar la faceta de Aravena como entrenador, Astengo remarcó que “era un tremendo técnico, tenía una visión adelantada a su tiempo, muchos lo criticaban, decían que era muy defensivo. Ahora hay una cantidad de equipos en el mundo que juegan con tres centrales y dos por las bandas, pero él lo hizo en 1989 y fue criticado. El tiempo le dio la razón”.

En esa línea, destacó que “hizo cosas muy importantes, salió vicecampeón de América en 1987, en un torneo donde el esquema fue totalmente favorable para Uruguay, porque antes de la final ellos jugaron un partido y nosotros jugamos tres, más un alargue. Podríamos haber sido campeones de América sin problemas si hubiese sido en condiciones iguales”.

“Cuando él dirigió a Palestino, yo estando en Colo Colo jugué una final contra su equipo y nos metió en un arco prácticamente todo el partido, entonces, decir que a don Orlando le gustaba defender y después atacar es totalmente falso, es gente que no entiende nada de fútbol”, aseguró, para defender el estilo de juego de Aravena.

Por último, Fernando Astengo hizo un potente llamado: “Me quedo con lo bueno y le pido lo mismo a la gente, estamos cansados en este país de ver las cosas malas, de recordar lo malo, de siempre meter el dedo en la llaga, mejor recuerden las cosas buenas, es la única forma que nuestra relación sea sana como sociedad”.

“Le pido a la gente del deporte que piensen en don Orlando como un gran técnico que nos llevó a pelear una Copa América, que le peleó a Colo Colo de igual a igual en el 86, era un entrenador simpático, bueno para la talla y te aliviaba la tensión que se provoca antes de un partido”, concluyó.