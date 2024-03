Alcalde de Antofagasta tras polémica discusión en Consejo Municipal: “Yo le tuve que decir a la concejala que parara de comer”

Esta semana, en medio del Concejo Municipal de Antofagasta, ocurrió una polémica discusión en la que el alcalde de dicha comuna, Jonathan Velásquez, abandonó la sesión tras lanzar una controversial frase a una de las concejalas presentes.

Fue en medio de la sesión, que el alcalde advirtió que se tenía que retirar porque debía atender a otras seis personas y almorzar. Tras ello, la concejala, Karina Guzmán, le manifestó: “qué importa que no haya almorzado, ubíquese”. Sin embargo, Velásquez no se tomó bien las palabras de la concejala, por lo que le contestó “usted se ha comido dos bandejas ya po’ concejala, obvio que no tiene hambre” y procedió a irse.

El polémico altercado entre el alcalde y la concejala se hizo rápidamente viral a través de las redes sociales, motivo por el cual Jonathan Velásquez se refirió a la situación que protagonizó en el Concejo Municipal.

La palabra del alcalde tras la discusión

En conversación con el matinal Mucho Gusto de Mega, el alcalde de Antofagasta contó su versión de los hechos. “Si sonó feo, pido una disculpa”, partió señalando Velásquez.

“Nosotros estamos muchas horas en concejo municipal y muchas veces no alcanzo a almorzar”, aclaró el edil de la comuna de Antofagasta.

En ese sentido, Velásquez manifestó que “cuando la concejala me estaba increpando tenía que ir a atender a unas personas, a unos antofagastinos, y no podía seguir más tiempo en el concejo porque las personas necesitaban una atención urgente”.

“A mí me da lo mismo si almuerzo a las 8 o 9 de la noche (...) yo le tuve que decir a la concejala que parara de comer porque sacó unos fideos con salsa y se puso a comer en el salón plenario”, añadió el jefe comunal.

Por último, el alcalde de Antofagasta reconoció que “quizás no fue la forma de decirlo”, pero que le salió de forma natural tras sentirse atacado en el concejo.