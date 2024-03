Homenaje a José Tohá en La Moneda contó con la participación de Moy y Carolina Tohá

Este viernes, 15 de marzo, se conmemora el 50º aniversario por el fallecimiento del exministro José Tohá, razón por lo que se realizó un homenaje por parte del Gobierno en el Palacio de La Moneda y encabezado por el propio Presidente Gabriel Boric.

Fueron varios los rostros de la política, tanto contemporánea como de años anteriores, que se dieron cita en esta actividad que contó con las palabras de Carolina Tohá y Moy de Tohá, la hija y la viuda, respectivamente, del abogado asesinado en dictadura.

Por su parte, la actual ministra del Interior apeló a la representación política de su padre, así como también a sus compañeros de la época en los que reconoce “una generación bohemia” que tuvo un impacto mayor en la ciudadanía.

“Su compromiso popular era auténtico, cotidiano, vivido, nutrido de una militancia compartida con muchos que eran distintos en sus historias personales y sociales. Era de verdad”, agregó.

Asimismo, la jefa de cartera hizo hincapié en que “esos dirigentes políticos no trataban al pueblo con asistencialismos ni con impostada empatía. Actuaban como portadores de un proyecto histórico”.

“Mi padre y los suyos vivían la política casi sin límites (...) la política -en ese entonces- era mucho más que reuniones, campañas y cargos. Era una energía de esperanza, convicción y reflexión frenética y urgente”, reflexionó.

Las palabras de Moy

Victoria Morales, conocida como Moy de Tohá, también tuvo un espacio en este homenaje a José Tohá realizado en La Moneda, enfatizando que la ceremonia se lleva a cabo “para recordar que hace 50 años José Tohá fue asesinado”.

Así, teniendo siempre clara y presente la razón emotiva por la que se hace memoria del exministro, la viuda agradeció el gesto y la invitación, hablándole directamente al Presidente Boric.

“Están representadas todas las personas importantes en nuestra vida. Las autoridades de Gobierno, los expresidentes, los compañeros de Isla Dawson, y los exministros del presidente -Salvador- Allende”, señaló.

También valoró la presencia del obispo Manuel Camilo Vial, “porque la iglesia católica estuvo muy cerca nuestro en uno de los momentos duros de asumir la dictadura como una realidad. En ese momento estuvo el cardenal silva Henríquez con nosotros y estuvo en el último momento, cuando me entregaron el cuerpo de José en el Hospital Militar. Cómo no recordar todo eso, como no agradecer a la iglesia católica”.

“Quisiera recordar también al presidente Allende y a ‘Tencha’, que fueron amigos y además jefe de José, ideológico y compañero de partido”, finalizó su intervención entre aplausos.