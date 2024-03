Premios Oscar 2024: qué dicen las predicciones sobre las posibilidades de “La Memoria Infinita” de ganar el galardón

La Memoria Infinita, el documental chileno dirigido por Maite Alberdi, ha generado expectación y especulación sobre sus posibilidades de ganar el Oscar 2024 en la categoría de Mejor Documental. Sin embargo, según diversas predicciones de medios especializados, la competencia está reñida.

La película documental aborda la relación de más de 25 años que tuvo la exministra presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, Paulina Urrutia, el periodista Augusto Góngora, que murió en mayo de 2023.

Las predicciones

Sobre las predicciones sobre quién ganará la categoría, este año en los Oscar, de acuerdo con las predicciones de The Guardian, se señala que Mstyslav Chernov por 20 Days in Mariupol es el ganador probable en la categoría de Mejor Documental. En tanto, el New York Times respalda la opción del medio británico, destacando su relevancia en un año marcado por conflictos y atrocidades, misma arista que tocó Deadline.

Aunque las predicciones indican que el documental sobre la guerra en Ucrania como la favorita, algunas fuentes, como The Hollywood Reporter, sostienen que La Memoria Infinita debería ganar, elogiando su abordaje tierno y doloroso del amor y la devoción desinteresada en medio del Alzheimer.