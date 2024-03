Premios Oscar 2024: qué dicen las predicciones sobre las posibilidades de “El Conde” de ganar la estatuilla en Cinematografía

La película chilena El Conde, dirigida por el chileno Pablo Larraín, logró una nominación en la prestigiosa categoría de Mejor Cinematografía en los Premios Oscar 2024. Este logro marca un hito para el director nacional y su equipo, ya que compiten con otras destacadas producciones en esta categoría altamente competitiva.

La película se enfrenta a fuertes contendientes, incluyendo Killers of the Flower Moon, Maestro, Poor Things y Oppenheimer, esta última cinta se instala como la gran nominada de la noche, con 11 postulaciones a los prestigiosos galardones.

Según las predicciones de medios internacionales, la competencia se centra principalmente en dos épicos con un total de 23 nominaciones entre ellos: Oppenheimer donde el directo de fotografía Hoyte van Hoytema y Killers of the Flower Moon con Rodrigo Prieto.

A pesar de la dura competencia, las predicciones sugieren que Oppenheimer es el favorito para llevarse el premio a Mejor Cinematografía, en medios como Deadline, The New York Times, Variety y The Hollywood Reporter.