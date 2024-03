No es la primera vez: los antecedentes por violencia intrafamiliar de Jean Paul Pineda

En un incidente lamentable, Jean Paul Pineda, futbolista del Santiago City, fue detenido por funcionarios de Carabineros debido a un caso de violencia intrafamiliar (VIF) en contra de su esposa, Faloon Larraguibel, en la comuna de La Florida, región Metropolitana. Los hechos se desarrollaron cerca de las 02:40 horas en el domicilio compartido por la pareja.

Según los informes preliminares, Jean Paul Pineda llegó a su hogar en estado de ebriedad y despertó a Faloon Larraguibel, quien estaba durmiendo, para confrontarla por una supuesta infidelidad. La situación escaló cuando el jugador comenzó a agredirla físicamente. El hijo de la pareja alertó al conserje del edificio residencial, quien llamó a Carabineros.

Los efectivos policiales se trasladaron al lugar, donde recibieron la denuncia de la víctima. Jean Paul Pineda fue detenido y retenido en una comisaría, a la espera de ser llevado al centro de justicia para su control de detención.

Jean Paul Pineda ya tiene antecedentes policiales por VIF

Este incidente no es la primera vez que se enfrentan a problemas de violencia intrafamiliar. En febrero de 2023, Faloon Larraguibel denunció públicamente haber sufrido VIF por parte de Jean Paul Pineda al anunciar el quiebre de su matrimonio. En ese momento, la ex Yingo expresó: “Decidí poner fin a mi vida conyugal, ya que se ha vuelto insostenible. He pasado por una serie de episodios muy duros con faltas de respeto, violencia, infidelidad, celos, etcétera”.

“Y para mí lo más importante y valioso en este mundo son mis hijos y quiero que jamás tengan que vivir algo así cuando sean adultos y yo tengo que darles ese ejemplo de nunca quedarse calladas”, añadió. La situación llevó al fin de su matrimonio de tres años. Sin embargo, sorprendentemente, anunciaron su reconciliación unas semanas después.