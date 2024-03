Debate por dieta de los expresidentes: esto gastó el Estado de Chile en Frei, Bachelet, Lagos y Piñera durante enero del 2024

En el marco del debate legislativo sobre la Reforma a las Pensiones en la Comisión de Trabajo del Senado, se ha abierto un nuevo frente de discusión: las pensiones vitalicias de los expresidentes.

Aunque a la actualidad existen tres exmandatarios recibiendo este dinero —a causa de la trágica muerte Sebastián Piñera el 6 de febrero—, la atención se centra en el actual Jefe de Estado, Gabriel Boric, ya que la propuesta surge con la intención de evitar que el líder del Gobierno reciba este monto a los 40 años.

En concreto, el pasado 6 de marzo, a través de un video en sus redes sociales, el diputado Carlos Bianchi anunció la presentación de una reforma constitucional que busca que los exmandatarios reciban la pensión vitalicia solo a partir de los 65 años, en lugar de al concluir su mandato, como sucede actualmente.

En esa línea, el parlamentario independiente argumenta que la reforma busca trasparentar el proceso y establecer un mínimo de años para acceder a la pensión, alineándose con las regulaciones para el resto de los ciudadanos que se pensionan.

En tanto, el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, propone no elimina las pensiones vitalicias de los expresidentes, pero sí regularlas de manera más precisa.

“Yo no estoy de acuerdo en la eliminación per se, pero sí regularla de mejor manera, por ejemplo, poner un límite de edad desde el cual se empieza a percibir esta pensión. El Presidente Boric ha sido una excepción a la regla respecto a la edad que tenemos del presidente de la república, y yo creo que a cierta edad deberían mantener una pensión, pero obviamente que hay que regularla mejor desde el punto de vista de las asignaciones, porque recordemos que no solamente reciben una dieta, sino que además reciben asignaciones paralelas, que creo que eso podría tener una regulación quizás más exhaustiva y poner un límite de edad desde el momento en que se empiece a recibir”, señaló el congresista opositor.

Gastos en pensiones vitalicias

Al revisar los datos entregados por el Senado, durante enero de 2024, el Estado de Chile gastó una millonaria suma en las pensiones y asignaciones de expresidentes: