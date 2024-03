“Estoy abierta a conversar con la señorita...”: afectada por rayado en su vehículo detalló cómo ocurrió la vandalización por error de su auto

Fue el pasado martes cuando una vecina notó que su auto tenía un reclamo de paternidad rayado con spray dorado: “Pablo, estoy embarazada, contesta...”, decía el escrito que sorprendió a la mujer, quien vive en el sector Los Balcones de Peñuelas, en la comuna de Coquimbo.

El hecho ocurrió cuando la conductora estacionó su auto en calle Tocopilla. “Llegué a las 19 horas y cuando volví a salir, cerca de las 20:30, me encontré con esta escena dantesca (...) Conversé con algunos conocidos, pero justo nadie vio quién lo hizo”, relató la vecina a LUN.

Mario Andrés Vergara Escobar Ampliar

En esa línea, aseguró que “no conozco a ningún Pablo. De hecho, estoy soltera (...) no tengo nada que ver con el tema y este enredo. No se me ocurre qué Pablo podría ser, ni en mi familia hay, tampoco algún amigo al que le haya pasado el auto”.

“Confundió mi auto con el de ese tal Pablo”

Tras lo ocurrido, la mujer comentó que “me desesperé pensando en cómo iba a ir a trabajar y dejar a mi hija al colegio con el auto así. Se me vino marzo encima, sentí que el año empezó mal”.

“Aunque, en el momento, me fijé que aparte del grafiti, había una botella de cerveza. Entonces creo que esta persona estaba en estado de ebriedad y confirmé que confundió mi auto con el de ese tal pablo”, añadió.

“Estoy super abierta a conversar con Pablo”

Finalmente, la conductora afirmó que contactó a unos conocidos que le sacaron los rayados de su auto con aguarrás, pero no quedó igual. “Me sacaron el problema, pero no quedó blanco radiante. cuando lo quiera vender va a estar medio manchado”, dijo.

“Estoy súper abierta a conversar con Pablo o la señorita que seguramente rayó el auto por equivocación”, puntualizó.