Anitta fue la encargada de cerrar la cuarta noche del Festival de Viña 2024, pero antes de terminar su acalorado show anunció una importante donación para los damnificados por los incendios en la ciudad.

En medio de lo que fue su agitada presentación y luego de recibir su Gaviota de plata, la cantante brasileña se detuvo un momento para conversar con el público y referirse a la tragedia que azotó a la región de Valparaíso.

“Yo me enteré de lo que pasó acá y mira, atención a todos los que le gusta este look, no sé si el culo lo va a tener igual, pero no cuesta nada intentarlo. Estoy dando el look que utilizo en este concierto hoy”, dijo mientras desfilaba el sexy conjunto negro que donará a la campaña solidaria del Festival.

28 DE FEBRERO DE 2024 / VIÑA DEL MAR La cantante Brasileña Anitta se presenta durante la cuarta noche del LXIII Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar desde la Quinta Vergara. FOTO: DIEGO MARTIN /AGENCIAUNO / Diego Martin Ampliar

La artista remarcó que “es importante que todos los artistas y la gente que pueda ayudar, que siga ayudando. Es muy común que cuando pasa algo complicado, cerquita de la fecha, mucha gente ayuda, pero después la gente sigue necesitando, meses después, semanas después, no solamente ahora que está reciente lo que pasó, pero también después de un mes o dos meses vamos a chequear nuevamente quien sigue necesitando y ayudar con algo más que se necesite porque ahora el tema está ahí”.