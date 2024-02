La cuarta noche del Festival de Viña del Mar 2024 fue testigo del deslumbrante espectáculo de la estrella brasileña Anitta, quien conquistó a la Quinta Vergara con su talento y sensualidad.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando la artista se retiró sin la Gaviota de Oro, generando confusión entre los animadores y el público.

El productor ejecutivo de Viña 2024, Daniel Merino, salió a explicar la situación, detallando que en el setlist de canciones de Anitta estaba pactada una intervención para entregar los premios, pero el público pidió la Gaviota de Plata y luego hubo un silencio. “Lo que hicimos fue continuar con el show para dar otra canción y luego volvimos a entrar para despedir el espectáculo”, indicó.

El registro de la salida

La confusión surgió cuando Anitta, al bajar del escenario, se retiró al camarín antes de la segunda intervención para recibir los premios. Cuando los animadores la buscaron para regresar a escena, descubrieron que la artista ya se había cambiado y estaba en pijama, por lo que no podía volver al escenario. “Ella ya se había cambiado de ropa y lamentablemente no podía volver al escenario”, afirmó Merino.

En exclusiva, ADN.cl estaba presente en el backstage de Viña 2024, y logró captar la rápida salida de Anitta desde la Quinta Vergara.

“Yo no sabía...”

Anitta, al ser informada de la situación, expresó su sorpresa y disculpas: “Mira, yo no sabía, cuando llegué acá en el camarín me dijeron, había otro premio (...) Ay, qué mierda, perdón, mi gente (...) Nunca imaginé que iba a ganar dos”. Ante la posibilidad de que la gente la criticara, la artista agregó: “La gente me va a odiar por esto”.