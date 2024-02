La Florida: pareja es víctima de una encerrona cuando salían de un pub

La Florida

Fue en horas de la madrugada de este viernes, afuera de un pub de la comuna de La Florida, al sur de la capital, que una pareja fue objeto del robo de su vehículo bajo la modalidad de la encerrona.

Una de las víctimas del ilícito contó: “Se acercó un auto rojo y descendieron unos cinco o seis sujetos, todos con armas. Se subieron por ambos lados del vehículo. Uno me apuntó en la cabeza y el otro me pegó con la pistola. Me quitaron todo. Eran jóvenes, yo creo que de no más de 18 años. Un buen rato pedimos ayuda en el pub: llamaron a Carabineros, no contestaron; sí lo hizo la seguridad municipal”.

La información fue complementada por la capitana Carolina Rosales, oficial de ronda de la prefectura Santiago Cordillera de Carabineros:

“Son interceptados por un vehículo de color rojo, del cual desconocen mayores antecedentes, del que descienden seis sujetos, todos a rostro descubierto, premunidos con armas de fuego. Comienzan a intimidar a las dos víctimas, haciéndolas descender del vehículo, sustrayéndoles sus especies, lesionando a una de estas con la empuñadura en su cabeza”.

El fiscal de turno instruyó a la Brigada de Robos (BIRO) de la Policía de Investigaciones (PDI) a indagar en el caso.