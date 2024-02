El drama de Eskarcita: reveló pololeo y quiebre en el mismo día

Eskarcita vivió un intenso lunes. Uno donde reveló una relación sentimental y, a las horas después, el quiebre de ésta.

La reina de los memes de Gran Hermano, partió contando en sus redes lo que ella denominó como “un chismecito”.

Uno donde comunicó que estaba saliendo con alguien, pero que había tenido un problema debido a un mensaje en redes sociales.

“Yo estaba ayer, tranquilamente existiendo, y una niña me dice ‘oye te tengo que contar algo’. Yo dije como que ya empezamos y me manda una historia de una loca que dice como ‘ay me dijeron que me parezco a la Eskarcita y que insulto más feo’. Y yo dije ‘oye qué patua’ y le dije ‘ya quisieras’. Y la mina, contexto, es como modelo de video y toda la cuestión y me pareció raro era que se seguía con el loco con el que estoy ahora, pero en su cuenta privada. Y yo dije qué y esta quién es. Y fui y le mandé la historia”, contó.

Y agregó que “y ya po, le pregunto quién es esta loca y empezamos mal porque se hizo como el desentendido como ‘ay de dónde sacaste eso’. Y era la ex. Con la que había estado antes de mí, la que le había hablado hace dos semanas con que lo extrañaba”.

El quiebre de Eskarcita

Así, la joven continuó con su relato: “Me dio la hue... y fui y le hablé a la loca. Yo estaba dudando de hablarle porque igual es como estar peleando por un pico pero no porque estás hablando de mí, me estás tirando la pelá directamente a mí. Le hablé como en modo de risa, y me dijo ‘la verdad, ese es el punto’ y le dije que feo que dijera que era un insulto parecerse a mí. En verdad se hizo la hue... que cero mala y así”.

Sin embargo, lo que partió casi como una anécdota, culminó en un drama, ya que tras publicar esto, la joven comunicó que todo se había terminado con su galán.

“Actualización, terminamos”, señaló en un posteo donde se mostró de lo más compungida. Y, posterior a aquello, compartió otro registro. “Lo patié, lo bloquié. Y le dio lo mismo”, señaló.

PERO WEON WLWLWKDL ESKARCITA POR LA CHUCHA 😂 pic.twitter.com/PaXaCOBQdW — cami (@cambiosdelunaa) February 19, 2024

Sin embargo, minutos más tarde, borró todo lo que había compartido. Y todos quedaron marcando ocupado con el culebrón de Eskarcita.