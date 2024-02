“Lo fueron menoscabando poco a poco”: Viuda de alcalde de Florida apuntó al cyberbullying como motivo de su suicidio

Patricia Garrido, esposa de Jorge Roa, decidió hablar en su velorio y revelar detalles del ciberacoso que habría sufrido su marido.

Recordemos que el alcalde de Florida, en la región del Biobío, tomó la decisión de quitarse la vida, luego de protagonizar un accidente de tránsito en estado de ebriedad.

Un hecho por el que renunció al municipio, y posteriormente, se suicidó, causando conmoción en su comunidad y familia.

Incluso, dejó un mensaje en sus redes sociales, donde dejó entrever los difíciles días que habría sufrido en su cargo. “Hace un tiempo comenzó un deterioro progresivo de mi salud, perdí mucho peso, y no estaba bien ni física ni psicológicamente, poco a poco eso me fue afectando mucho, en especial las deslealtades y traiciones de mi personal de confianza: Coronado, Gallardo, Herrera, y muchos más, y que me fue minando en muchos aspectos”, señaló,

Viuda del alcalde de Florida y su desahogo

Así, en la despedida del jefe comunal, su viuda decidió tomar la palabra. “Era muy perfeccionista, le gustaba que las cosas salieran de forma oportuna y bien. Se veía un hombre inquebrantable, pero él tenía una gran sensibilidad”, comentó.

Y agregó que “los comentarios descalificativos, hirientes, malintencionados que aparecían día a día en las redes sociales, en las que no solo descalificaba su obra, sino que también de forma directa a su persona”.

“Acá destaco, como ejemplo, el Facebook de los ‘anti Roa’. Situaciones laborales también lo fueron menoscabando poco a poco, y en todo sentido, en el plano personal, laboral y familiar”, manifestó.

Publicado por Municipalidad de Florida en Martes, 13 de febrero de 2024

Finalmente, la esposa del alcalde de Florida Jorge Roa expresó que todas estas cosas son los “responsables de la pérdida del hijo, del hermano, de tío, del esposo, del padre, del abuelo, del padrino y del amigo” y pidió que “como él decía, él no quería pasar por la vida dejando una huella, él quería construir un camino. Los invito a seguir su legado y seguir avanzando en la unión, eso va a hacer más grande a nuestra comuna”.