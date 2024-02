“Le doy el paso...”: La inesperada presentación del Presidente Boric a su “hermano” Young Sister en evento solidario “Juntos, Chile se Levanta”

En una noche cargada de emoción y solidaridad en el Movistar Arena, el Presidente de la República, Gabriel Boric, protagonizó un particular momento durante el evento benéfico “Juntos, Chile se Levanta”, destinado a apoyar a los damnificados por los devastadores incendios en la región de Valparaíso.

Todo comenzó cuando Mandatario expresó algunas palabras a los presentes, recalcando el compromiso de las autoridades con la reconstrucción en las zonas afectadas.

“Mi hermano...”

Sin embargo, el Jefe de Estado sorprendió a los presentes y en los cibernautas en redes sociales, al ser el encargado de presentar a los artistas urbanos Young Sister y Kidd Voodoo.

“Hoy día un niño, Vicente, me entregaba una carta. Esto de verdad pasó, no lo estoy contando solamente para las cámaras, de verdad, un Vicente, en el Colegio Santos Rosa, en Villahermosa, en Viña del Mar, me entregó una carta, de haber tenido seis años aproximadamente, y me decía varias cosas, pero entre ellos lo más importante, no nos olvide”, comenzó diciendo el Presidente Boric.

“Vicente, y a través tuyo, a todos quienes sufrieron con estos incendios, quiero que sepas que ni yo, ni todos los que están aquí presentes y viéndote por televisión, te vamos a olvidar, ni a ti, ni a todos tus compañeros. Un abrazo gigante a todos y a todas. Gracias, Chile”, agregó el Mandatario.

Acto seguido, el presidente presentó a los artistas urbanos y en un tono cariñoso, el líder de Gobierno llamó a Young Sister “mi hermano”, resaltando la conexión y solidaridad que se vive en este evento, palabras que fueron altamente comentadas en redes sociales.

PDTE. BORIC PRESENTANDO A KIDD VOODOO Y YOUNG CISTER ✨ #JuntosChileSeLevanta pic.twitter.com/LjnCy3Lem9 — Cristóbal 🐾 (@cgalleguillos_) February 16, 2024

Iconic que el mismisimo presidente boric presentara a young cister y kidd voodoo 💋💋#JuntosChileSeLevanta — nonemi🍉🦁 (@NoemiSarai4) February 16, 2024

— Presidente Gabriel Boric dice “Le doy el paso a Kid Voodoo y mi HERMANO Young Cister”. Ahora en el Movistar Arena #JuntosChileSeLevanta pic.twitter.com/QnjKj7JOSB — Young Cister Info (@YoungCisterInfo) February 16, 2024

NO PUEDO CREER QUE BORIC PRESENTÓ A YOUNG CISTER Y A KID VOODO COMO SUS HERMANOS #juntoschileselevanta — i dont speak perkin (@flowsitoregalon) February 16, 2024

Evento solidario

El evento “Juntos, Chile se Levanta” reúne a una variada lista de artistas nacionales con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a los damnificados por los incendios en Valparaíso. La iniciativa, inicialmente programada para el 3 de febrero y pospuesta debido al fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, finalmente se llevó a cabo con éxito después de reorganizarse.

Una cuenta de BancoEstado (Cuenta: 1001-4, RUT: 65018488-2) está disponible para recibir donaciones. La jornada, llena de ritmo y solidaridad, continuó con la participación de reconocidos artistas como Polimá Westcoast, Luciano Pereira, Gino Mella, Noche de Brujas, Illapu, Gepe, entre otros, todos unidos por la noble causa de ayudar a quienes más lo necesitan.