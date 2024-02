“Es altamente confiable”: Especialista en autos defiende compra de modelos Lexus por parte de la Corte Suprema por la seguridad que ofrecen

Controversia ha generado el anuncio de la compra de 22 vehículos marca Lexus que buscan renovar la flota de móviles de los ministros de la Corte Suprema. El alto valor que comprende esta nueva adquisición ha sido objeto de críticas desde diversos sectores, pero ¿cuál es la ventaja que tendrían y qué cualidades lo destacan por sobre otros autos?

En conversación con País ADN, el periodista especialista en industria automotriz, Carlos Jimeno, ahondó en las particularidades que presenta el Lexus modelo ES300h y resaltó sus componentes respecto a la seguridad que ofrece a sus ocupantes.

“Lexus es una marca de lujo, pero no es una marca en sí misma. Es una sub marca que depende de Toyota, con la cual presenta sus productos de calidad y alto estándar (...) Hoy la tenemos como marca instalada de lujo, pero la verdad es que no es tan así en su esencia”, partió comentando.

Respecto a las cualidades del modelo en particular, Jimeno explicó que “esta generación del ES300h son vehículos híbridos y, por lo tanto, tienen menos emisiones, son más eficientes y consumen menos combustible”. En esa línea, agregó que “la cotización de este vehículo es súper acertada en comparación al auto que antes manejaban, el que hoy tiene poco mercado y con un motor tradicional. A mí me parece que la Corte Suprema está mirando al futuro”.

“Nuestro mercado en términos de masividad y puntos de carga todavía no está tan instalado el uso de vehículos eléctricos como para que el poder judicial se mueva en ellos. Lo más lógico sería acercarse al mundo de la baja emisión y de la eficiencia a través de los modelos híbridos y este auto es bastante preparado en ese sentido”, señalo respecto al uso de vehículos de menos impacto en el medioambiente.

El vehículo cotizado por la Corte Suprema tiene un precio de lista de $ 56.990.000. Sobre el alto precio que comprende la compra, Jimeno señalo que “en el mercado chileno hay vehículos bastante más caros que este. Es exagerado denominar este modelo como un vehículo de super lujo, es más bien de alta gama. Cualquier vehículo híbrido en Chile no vale menos de 30 millones de pesos”.

“La cualidad que tiene es que es un muy buen vehículo. Toyota es la marca que menos fallas tiene por unidad fabricada en el mundo y Lexus es su mejor expresión, porque son sus vehículos mejor equipados y terminados”, destacó.

Finalmente, el especialista remarcó la seguridad que brindan. “Este modelo está en lo alto de la norma respecto a medidas de seguridad. Cumple con todos los ítems del sistema de seguridad ADAS y además tiene 8 airbags. Es altamente seguro y confiable, por lo que si están las condiciones para comprarlo es una buena decisión”, cerró.