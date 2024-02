Así operaba la contratación de encuestas de opinión según la declaración de Raúl Torrealba

Fue esta mañana cuando se revocó la prisión preventiva para el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, tras reconocer el pasado lunes los hechos imputados y revelar otros en una nueva declaración ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

En detalle, el exjefe comunal señaló en su declaración lo siguiente: “Con mi ánimo de colaborar, quiero a continuación dar cuenta de dos hechos que no son conocidos en esta investigación”.

Es así que reveló que “en algunas oportunidades, dineros que se obtenían de los programas Vita, pero que según me fue señalado provenían de Vitadeportes, fueron destinados a la contratación de algunas encuestas de opinión”.

Las que tenían como finalidad “medir la percepción de los habitantes de la comuna respecto de los Vitas, pero además, para sondear la opinión de la comunidad respecto de nuestra gestión municipal y asimismo, para sondear la percepción política de no solo los candidatos del sector político al que pertenezco, sino también de los demás”, indicó Torrealba.

Encuestadoras contratadas

En esa línea, explicó que “no puedo afirmar en cuantas ocasiones ni con qué empresas se efectuaron las encuestas, pues no lo sé, pero sí que se solicitó a esas encuestadoras que informaran el estado de las postulaciones políticas en algunas campañas municipales, en particular, la del año 2016″.

“No recuerdo con que empresas ni el monto que costaba cada una de estas encuestas, pero si que algunas de éstas me parecían que eran baratas, de alrededor de unos $2.000.000 o $2.500.000″, prosiguió.

Finalmente, agregó que “tanto las encuestas que a la gestión municipal se referían (...) pudieron llevarse a cabo por las mismas empresas, razón por la que recurriendo a ellas, es que eventualmente es posible poder determinar de cuales se trata”.