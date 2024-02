“No estamos jugando”: bomberos derriban barrera de peaje en Quilpué luego de que quisieran cobrarles para pasar

En un episodio que ha generado desconcierto, dos carros de bomberos se vieron impedidos de acceder libremente a la autopista debido a problemas con el levantamiento de barreras en el peaje de Quilpué. Este incidente, capturado en video por automovilistas, generó controversia sobre los protocolos de emergencia en situaciones críticas como los incendios forestales que afectan a la Región de Valparaíso.

El video muestra claramente la situación, donde los voluntarios de bomberos, en camino para enfrentar los incendios, se ven detenidos en el peaje debido a que no les levantan la barrera. A pesar de los intentos del conductor por obtener acceso, se toma la decisión de derribar la valla del peaje en Quilpué, generando sorpresa entre los testigos.

🔴Repudiable

Concesionaria @autopista68 sigue cobrando Peaje a unidades de Bomberos que van a la catástrofe en Viña del Mar, Bomberos debió derribar las barreras para poder continuar hacia los incendios en la zona, indican que sería en Peaje Quilpué @biobio @chile_accidente pic.twitter.com/Ia1eSuhDBE — IEC-180 CONTROL STGO (@fdo2000) February 4, 2024

El enojo del presidente de Bomberos de Chile

La reacción de la comunidad y la propia organización de Bomberos de Chile no se hizo esperar. Juan Carlos Field, presidente de Bomberos de Chile, expresó su incredulidad ante la situación y anunció que llevarán el caso al Gobierno. “Me parece definitivamente inverosímil, la instancia de que no se deje pasar un carro bomba en un peaje”, afirmó en conversaciones con Meganoticias.

“Hoy es, sin duda, una mega emergencia la que se produce en la región de Valparaíso, puntualmente en Quilpué, Villa Alemana, Viña del Mar... Donde el carro bomba tiene que pasar a llevar la barrera para hacer su trabajo efectivo”, añadió.

Finalmente, el presidente de Bomberos de Chile, agregó: “Vamos a hacer todas las conversaciones necesarias con las autoridades del Gobierno, con el fin de que esa empresa concesionaria entienda que Bomberos no está jugando, sino muy por el contrario, está entregando un servicio de seguridad pública y necesitamos llegar rápidamente al lugar”.