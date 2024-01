Amenazas de muerte y gritos: Así asaltan a los ciclistas en el cerro San Cristóbal

Subir al cerro San Cristóbal ya no sería un panorama tan seguro, reclaman varios ciclistas que han sido violentamente asaltados en el lugar.

Es que hace algunos días comenzaron a viralizarse varias denuncias de robos en el pulmón verde de Santiago, que han afectado a los más deportistas.

“Me abordaron. Se me atravesó uno en bicicleta y otro me agarró por el cuello. Y cuando caigo, saca un arma, una pistola, y me dice ‘te voy a pegar un balazo si no sueltas la bicicleta’”, contó Jesús Corrales a T13.

Un testimonio brutal que da cuenta de cómo estarían actuando estos delincuentes en uno de los lugares más turísticos de la capital.

El modus operandi de los asaltos en el San Cristóbal

“Me intentó intimidar diciendo que me iba a dar un tiro. Forcejeamos y el otro joven me dio dos puñaladas, una en la costilla y otra en la pierna”, agregó Jesús, aún conmocionado.

Incluso, se atrevió a detallar el modus operandi que tendrían los ladrones: “La víctima es abordada por tres personas. De ellas, dos intimidan y la tercera aprovecha el momento y se lleva la bicicleta cerro abajo”.

“No roban cualquier bicicleta, roban las de alta gama. Estamos hablando de bicicletas de tres, cuatro millones de pesos chilenos”, añadió la víctima.

Cuidado con los descansos

En tanto, otra joven asaltada, comentó a T13 que la banda que ataca en el macizo sería mayoritariamente compuesta por menores de edad.

Y también dio cuenta de sus niveles de violencia, confesando, les apuntaron “al cuerpo y a la cabeza”, mientras le gritaban que entregaran sus pertenencias.

Junto a esto, las autoridades de Parquemet y la policía habrían determinado que “los puntos rojos del cerro serían los de descanso. Ahí, los predadores estarían esperando a los cansados ciclistas para llevarse todo lo que les pueda servir”, como consignó La Tercera.

De esta forma, se habilitó un número para denunciar estos hechos en el cerro San Cristóbal, el 1466, mientras un grupo de ciclistas organizó una marcha el próximo 4 de febrero en Plaza Italia, donde exigirán más medidas de seguridad en el lugar.