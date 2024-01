Primera vez en Chile: extirpan tumor de 45 kilos a paciente en Hospital de Puerto Montt

Un paciente que estuvo casi tres meses internado en la UCI del Hospital de Puerto Montt recibió exitosamente la extirpación de un tumor gigante. Con este hecho, Mario Dumenes se convierte en el primer usuario en sobrevivir y realizar su vida normal después de esta operación en Chile.

Mario, de 54 años y vendedor ambulante de la comuna de Fresia, llevaba más de 30 años conviviendo con una enfermedad hereditaria llamada neurofibromatosis, que causa el crecimiento de tumores neurales en todo el cuerpo. Esta vez, de proporciones gigantescas, pesando más de 45 kilos.

Mario se encontraba postrado, con altas limitaciones físicas, por el intenso dolor que le provocaba el tumor. Además de dolores, esta deformidad y alteraciones neurológicas, pudiendo incluso llegar a la muerte, puesto que debido a su gran peso le decían que era inoperable.

Esta histórica cirugía fue posible gracias al neurocirujano Julio García junto con doctores del equipo de neurocirugía de columna, quienes actuaron en coordinación con 12 especialistas más para posibilitar la viabilidad de la intervención.

Esto se llevó a cabo con la colaboración de un neuroradiólogo para evitar hemorragias y un equipo de cirugía plástica para el complejo cierre de la herida. En tanto, el delicado postoperatorio fue realizado por la Unidad de Paciente Crítico del Hospital de Puerto Montt, consigna La Tercera.

“Mario gana funcionalidad para todos los años futuros, ya que la probabilidad de que vuelva a crecer un tumor de esas magnitudes es extremadamente remota”, comentó el doctor Julio García sobre los beneficios del resultado del procedimiento.

“Estoy feliz de la vida”

Por su parte, el paciente reflexionó sobre los buenos resultados de la operación y aseguró que estar feliz. “Estoy feliz de la vida, agradecido de los doctores que me operaron(...) Me fui a despedir del tumor que me sacaron. Muchas veces uno no quiere ver las cosas o recordar, pero es necesario para cerrar todo ese periodo”.