“Pura plata le salió...”: líder de banda delictual consultaba a tarotista previo a cometer atracos

La Policía de Investigaciones (PDI) desarticuló una banda delictiva que, de manera insólita, consultaba a una tarotista antes de llevar a cabo sus delitos.

En concreto, de acuerdo a 24 Horas, el líder del grupo, Braulio Bravo Sáez, de 39 años, empleado de una empresa de transporte, buscaba orientación en las cartas para sus actos.

Según declaraciones de la PDI recogidas por el citado medio, Bravo coordinaba los delitos que planeaba sufrir, para posteriormente presentar denuncias y figurar como víctima.

“Pura plata le salió...”

Las interceptaciones telefónicas revelaron sus conversaciones con una tarotista, quien proyectaba éxito financiero y ausencia de peligro en sus acciones delictivas.

“A mí me van a quitar el camión en Talca, de ahí me van a agarrar en un auto y me van a llevar”, señalaba el hombre a la mujer. A esto, respondía: “No le salió peligro, le salió plata, pura plata le salió alrededor”.

El delincuente, luego de su consulta con la tarotista, fue interceptado y despojado de su vehículo. La banda, en la que Bravo era uno de los líderes, cometió al menos cinco delitos, totalizando un avalúo de 500 millones de pesos. Los objetos robados incluían maquinaria y carga, mayormente materiales de construcción.

La interceptación telefónica fue clave para la captura de la banda. Aunque la tarotista no fue detenida, podría enfrentar responsabilidades como cómplice o encubridor.

Tras la detención de Bravo y otras tres personas, y la recuperación de gran parte de lo robado, la banda enfrenta ahora la prisión preventiva. La investigación continuará durante 180 días.