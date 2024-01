Carlos Alcaraz, Cameron Norrie y Stan Wawrinka confirmaron su presencia para el ATP 500 de Río de Janeiro

🚨 Temos line-up do #RioOpen10Anos!



O número 2 do mundo Carlos Alcaraz, o atual campeão Cameron Norrie, os campeões de Grand Slam Marin Cilic e Stan Wawrinka, a jovem promessa Arthur Fils e mais estrelas estarão presentes na edição mais especial do Rio Open! 🔥 pic.twitter.com/0XB4Az015r