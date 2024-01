Detienen a sujeto que fue sorprendido encendiendo pastizales en San Carlos

Santiago

Durante este sábado se produjo un hecho al menos cuestionable, considerando todas las acciones que se han desarrollado a nivel gubernamental para evitar la propagación de incendios forestales en el país.

Todo luego que a la altura del kilómetro 374 de la Ruta 5 Sur, en la dirección sur a norte, una patrulla forestal sorprendió en San Carlos a un ciudadano de nacionalidad haitiana, de iniciales J.N, encendiendo fuego en pastizales aledaños a la carretera, utilizando un encendedor.

Testigos del hecho señalaron que intentó huir, pero fue detenido por Carabineros. Ante los antecedentes, el Fiscal de turno, Rolando Canahuate, instruyó el control de detención para este domingo, luego que la Primera Compañía de Bomberos de San Carlos extinguió el fuego, que no provocó daños a viviendas ni personas.

“De comprobarse estos hechos, se muestra una vez más la irresponsabilidad de algunas personas que no entienden la magnitud de los daños que provocan los incendios forestales. El año pasado ya vivimos un escenario complejo y esperamos que este 2024 no se repita. Es por eso que hacemos un enérgico llamado a tomar conciencia y a denunciar este tipo de delitos. Tampoco descartamos utilizar todas las herramientas legales que disponemos, porque este tipo de conductas no las podemos permitir”, comentó al respecto el Delegado Presidencial Regional del Ñuble, Anwar Farrán.

Recordemos que la normativa señala que se castigará con presidio mayor en cualquiera de sus grados (de 5 años y un día a 20 años de cárcel) a quien incendie bosques, mieses (sembrados), pastos, montes, cierros (cercos), plantíos o formaciones xerofíticas contempladas en la ley sobre recuperación del bosque nativo.