“Se puso celosa de Joaquín conmigo”: Desclasifican audios de la falsa periodista que habría sido golpeada por Cathy Barriga

Los coletazos tras la formalización de Cathy Barriga, quien quedó con arresto domiciliario total este jueves, continúan.

Y ahora, Alejandra Valle fue quien sacó a la luz en La Voz de los que Sobran una serie de conversaciones que habría mantenido con la falsa periodista que fue nombrada en la audiencia por la fiscal Lorena Parra: Andrea Monsalve, quien habría falsificado su título y habría tenido un altercado con la ex Mekano.

Esta misma mujer le escribió a la periodista el año 2017, momento donde le pidió confidencialidad debido a sus problemas con quien era alcaldesa de Maipú.

Y ahí le relató parte de los conflictos que habría tenido con la exedil, y que habrían culminado con una agresión y posterior quiebre total.

Falsa periodista de Cathy Barriga y sus declaraciones

Así, Monsalve le habría revelado a Alejandra Valle el motivo de su pelea con Cathy. “Tenía oficina con ella y se puso celosa de Joaquín (Lavín) conmigo. No puedo contar qué más pasó, no tengo para pagar 1000 UF (pago en caso de romper el acuerdo de confidencialidad)”, lanzó.

“Voy a juntar plata hasta diciembre, ya que no me puede sacar, porque si no se acaba el contrato y no le conviene. Yo no soy Ronny Dance, no me voy a ir de Chile. Ni mis papás me han pegado, no voy a permitir esto”, le confidenció.

Monsalve señaló a la comunicadora que “estoy hasta con ravotril, mi hijo de 10 años me ve llorando por algo injusto, porque ella se volvió loca. Joaquín es un monigote de ella y ella de la UDI... Me consiguieron ellos (UDI) una licencia para que cachen lo turbio, con un psiquiatra que ni siquiera me preguntó (qué le pasaba)”.

Finalmente, Alejandra Valle concluyó los mensajes que le habría enviado la exdirectora de Comunicaciones de Cathy Barriga con un último chateo: “Me hicieron firmar contrato de confidencialidad y los de la UDI averiguaron que mi papá fue exonerado político y que lo torturaron. Ella sabía (por Cathy Barriga), pero ellos son así. Me podrán lo más lejos de ella”.