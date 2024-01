“Duele mucho”: Cristian Garin quedó destrozado tras su eliminación en la primera ronda del Abierto de Australia

Fue una madrugada de domingo que terminó con la peor resaca posible para los seguidores de Cristian Garin, quienes vivieron cómo el chileno, 88 del mundo, mostró altos y bajos en su rendimiento que terminaron con su eliminación en la primera ronda del Abierto de Australia a manos del local Christopher O’Connell, 71 del ranking ATP.

“Gago” tuvo absolutamente todo a favor para llevarse el triunfo, pero terminó sucumbiendo de manera increíble en cinco sets frente al tenista local, en un duelo que pudo haberse llevado perfectamente tras estar dos sets a uno arriba.

“El segundo set me complicó más de la cuenta porque lo tenía bien controlado, me hice un break muy tonto y después el partido cambia mucho, pasa a ser una batalla. Yo creo que el segundo set me pasó un poquito la cuenta porque lo debería haber ganado, estaba dominando bastante cómodo y pierdo dos games rápido y después tengo un break point en un juego que me hace un ace, tira saque y red, dos líneas”, sostuvo el nacional en conversación con La Tercera.

Tras su dolorosa eliminación, el criollo no escondió su desazón por dejar Melbourne anticipadamente. “Son partidos que a veces no tienen mucha explicación y duele mucho, pero a seguir”, cerró el 88° del mundo.

Con esta caída, Christian Garin terminó repitiendo su mismo destino en el certamen del año pasado En aquella oportunidad, el tenista nacional fue superado por el estadounidense Sebastian Korda en la primera ronda del certamen, en cuatro sets.