“No sé si reír o llorar”: Hermano de Camila Recabarren da su versión luego que ella realizara grave denuncia en su contra

Hace unas horas, Camila Recabarren, ex Miss Chile, generó conmoción al realizar una seria denuncia de agresión física por parte de su hermano Patricio, según sus declaraciones compartidas a través de redes sociales. La modelo, visiblemente afectada, mostró la zona del presunto ataque y anunció que tomará medidas legales. Mientras que, recientemente, su hermano entregó su versión de los hechos.

En su mensaje, Camila Recabarren expresó su decisión de cortar lazos con la familia que, según sus palabras, le ha causado daño repetidamente. La situación se volvió aún más delicada al acusar directamente a su hermano de golpearla y asfixiarla. La modelo hizo hincapié en su hija Isabella como su única familia y reafirmó su determinación de no callar frente a situaciones de abuso.

“Cuando tu ‘hermano’ te golpea y te asfixia gratuitamente. Nos vemos en Fiscalía”, afirmó la ex Miss Chile. Y más adelante, adicionó: “Cuidado con los abusos, psicológicos y sexuales, y el machismo (hasta viniendo de mujeres que los encubren). Denuncia, no te quedes callada, nuestro cuerpo es nuestro templo, no dejes que te abusen

Lo que dijo su hermano Patricio

La respuesta de Patricio no se hizo esperar, y a través de sus historias en Instagram, desmintió las acusaciones de su hermana. “¡Me hice famoso sin hacer nada! No sé si reír o llorar. Para el que me conoce, no voy a Chile hace casi 8 años. Y es más, el que me conoce bien, (sabe que) no soy ni capaz de aplastar una hormiga y menos golpear a alguien”, aseguró el hermano de la ex Miss Chile.

Luego, para dar por cerrado el tema, agregó: “¡Tengan cuidado con las redes! ¡Que dan para mucho!”.

La denuncia de Camila Recabarren ha generado diversas reacciones en los medios y en las redes sociales. Y mientras tanto, la modelo, conocida por su participación en concursos de belleza y programas de televisión, ha sido respaldada por sus seguidores.