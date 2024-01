“¿Qué tiene que pasar para que le pongamos freno?”: Priscilla Vargas se desahoga ante el aumento de homicidios en el país

En Tu día, como es habitual, durante gran parte del matinal de Canal 13, abarcaron y analizaron los más recientes hechos de violencia y delincuencia que han afectado a la población en todo el país. De tal manera, que en un momento, luego de que se dieran a conocer varios casos de homicidios, como por ejemplo, el de dos hermanos menores edad que murieron durante una balacera en La Cisterna, la conductora del espacio, Priscilla Vargas, se tomó un minuto para desahogarse.

La periodista y rostro de Canal 13, encontrándose visiblemente emocionado, expresó: “Uno no puede perder la capacidad de asombro, sobre todo porque hablamos de una cantidad de balas que no sabemos dónde pueden llegar. Porque vuelven a todo el barrio vulnerable. Y una se pregunta, con esta cantidad de homicidio, porque además no es cualquier homicidio, hay homicidios que son macabros”.

“O sea que no lo habíamos visto nunca, ni en las películas. Es como cuando decimos, ‘sí, la realidad supera la expectativa o la ficción’, y es absolutamente lo que estamos viviendo. Con más dos homicidios diarios en lo que va este año”, añadió después.

“¿Qué tiene que pasar?”

Más adelante, Priscilla Vargas expuso la urgencia que hay para que se tomen medidas ante el alza de homicidios. “Entonces, ¿qué tiene que pasar, para que, de alguna manera, ya le pongamos freno? Si no es reducirlo a cero, pero que al menos no siga aumentando. O sea, ¿qué tiene que pasar? Si ya hemos visto que mueren niños, de cinco años, adolescentes, que no tienen nada que ver y si ven en medio de esta lluvia de balas”, afirmó.

Finalmente, Priscilla Vargas, sobre su dolor ante los últimos homicidios, señaló que “si nosotros perdemos esa sensibilidad, ya estamos perdidos”.