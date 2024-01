Juan José Halty y el éxito de Independiente del Valle: “Nosotros formamos ganando. Se destina mucho dinero en las inferiores”

Juan José Halty, preparador de arqueros chileno de Independiente del Valle, habló durante este jueves con Los Tenores de ADN Deportes.

En la instancia, el criollo se refirió al gran éxito que ha tenido el elenco ecuatoriano en Sudamérica, siendo uno de los cuadros que mayor se ha posicionado en el continente durante los últimos años.

Al respecto, comenzó diciendo que “nosotros tenemos 200 niños en la pensión y en Chile son muchos menos. Todo está dividido por categorías. Lo más chiquititos con camarotes y los más grandes pueden tener las mismas comodidades que un jugador del primer equipo, hecho que ya marca la diferencia”.

Sobre cómo Independiente del Valle ha logrado posicionarse de la manera en que se posicionó, manifestó: “El proyecto es muy ambicioso dentro del grupo empresarial que maneja Independiente del Valle. En un momento fui a reemplazar al primer equipo y el preparador físico me aseguró que los dirigentes habían llegado y de inmediato preguntaban qué faltaba por mejorar (...) Todo lo que se vende se reinvierte en el club, todo va reinvertido. En 2020 cuando estaban muchos clubes quebrados y con problemas económicos, Independiente estaba construyendo un estadio para 12 mil personas. Todos los días el club va mejorando y la meta de los dirigentes del club es que Ecuador sea campeón del mundo con jugadores formados acá”.

En esa misma línea, Halty añadió que “el club ha ayudado mucho al fútbol ecuatoriano también y esto hizo que los demás clubes tuviesen que invertir para competir. hay dos instituciones que han seguido el mismo modelo, como lo son Orense y Universidad Católica de Quito”.

Consultado sobre el presupuesto del elenco para las series menores, indicó: “El club destina un 30 por ciento del presupuesto total para cadetes. Cuando venden a un jugador de primera, ellos juntan todo lo que han vendido y el gran pozo lo generan para formativa, donde ya hay 6 canchas de entrenamiento y una infraestructura muy buena. Tres millones de dólares debe ser lo que gasta el club solo en inferiores”.

En ese contexto, cerró aclarando que “nosotros formamos ganando. Es decir, que una derrota realmente te duela. Nos dan todo y no podemos perder un título. Desde la sub 13 es así. El mensaje de arriba es formar ganando, generar una mentalidad ganadora, que no me achique ante nadie y que hoy por hoy podamos estar a la par con cualquier club de Sudamérica y del mundo”.