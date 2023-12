La particular visión que tiene Donald Trump de su cameo cameo en “Mi pobre angelito 2″

Mi pobre angelito 2 fue estrenada en 1992 repitiendo el éxito de su primera parte, y una de sus escenas más icónicas, que ha tomado mayor revuelo con el pasar de los años fue el cameo de Donald Trump.

Hoy, a más de 30 años de su lanzamiento, el director Chris Columbus reveló la particular visión que tiene el magnate sobre aquella pequeña aparición que no pasó desapercibida.

En conversación con Business Insider, el cineasta comentó que el expresidente de Estados Unidos, que en aquel entonces era dueño del Hotel Plaza, se negó a que se rodara en las inmediaciones.

La única forma de otorgar el permiso era que le dieran un papel en en la cinta, lo que fue solucionado con aquel pequeño pero icónico cameo. Esto, sin saber el impacto que podría generar en el público.

“Acordamos incluirlo en la película, y cuando la proyectamos por primera vez sucedió lo más extraño: la gente vitoreó cuando Trump apareció en pantalla”, detalló.

“Entonces le dije a mi editor: ‘Déjalo en la película. Es un momento para el público’”, continúo, aunque enfatizó en que “se abrió paso en la película a través de la intimidación”.

La posición de Donald

Tras esta entrevista del director, Dondald Trump utilizó la red social Truth Social para responder a los comentarios que han dado mucho de qué hablar en internet y entregó su particular visión de cómo se dieron las cosas en Mi pobre angelito y su rol que, para él, fue clave.

“Alquilaron el Hotel Plaza en Nueva York, del que yo era dueño en ese momento. Estaba muy ocupado y no quería hacerlo”, mencionó, apuntando que “fueron muy amables, pero sobre todo, persistentes”.

“¡Acepté y el resto es historia! Ese pequeño cameo despegó como un cohete y la película fue un gran éxito, y sigue siéndolo, especialmente en la época navideña. La gente me llama cada vez que la dan”, reveló.

Respecto a las palabras de Columbus, sostiene que “nada podría estar más lejos de la verdad” y apeló a que esa pequeña toma con su presencia fue una pieza fundamental para lograr el éxito.

“Ese cameo ayudó a que la película fuera un éxito, pero si se sintieron intimidados o no me querían ¿Por qué me pusieron y me mantuvieron durante más de 30 años? Porque fui, y sigo siendo, genial para la película, ¡Por eso!”, concluyó.