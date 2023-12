“Deficientes sistemas de control y falta de asesoría”: sancionan a Banco Security y filiales por un total de UF 6.000

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) sancionó a Banco Security, Seguros Vida Security Previsión S.A., y Corredores de Seguros Security Ltda., por demoras en la restitución a los asegurados de primas pagadas y no consumidas.

Respecto al Banco Security, aplicó una multa de UF 2.500 por “no llevar un adecuado control del proceso de terminación anticipada de seguros asociados a créditos prepagados, los que no fueron informados oportunamente a la Compañía de Seguros”.

Lo anterior causó que los montos correspondientes a las primas no consumidas no fueran devueltos a los clientes en los plazos previstos en la normativa.

Multa de UF 3.000 y UF 500

Respecto a Seguros Vida Security Previsión S.A., fue multada con UF 3.000 por su responsabilidad “en que la prima no consumida no haya sido restituida a los asegurados en los plazos establecidos”. Y por no remitir copia de las pólizas y de los certificados de cobertura a sus asegurados.

Finalmente a Corredores de Seguros Security Ltda. se le sancionó con UF 500 por no cumplir con sus deberes de dar “información y asistencia a los asegurados respecto del reembolso a que tenían derecho con motivo del prepago de sus créditos”.

Restitución de los dineros

La CMF enfatizó que si bien los dineros se restituyeron a los clientes afectados, los “deficientes sistemas de control y falta de asesoría provocaron que dicha devolución se realizara en forma extemporánea”.