Gypsy Rose es liberada de prisión: la joven que mató a su madre por obligarla a estar “enferma”

Tras permanecer en la cárcel desde el 2015, Gypsy Rose Blanchard, la joven que asesinó a su madre por hacerle creer toda su vida que padecía graves enfermedades, fue liberada de prisión este jueves.

La mujer, que hoy tiene 32 años, reconoció haber planeado junto a su novio el asesinato de su progenitora, Clauddine “Dee Dee” Blanchard, quien manipulo sus registros médicos y convenció a decenas de doctores de que su hija estaba enferma de leucemia, asma y epilepsia, cuando estaba completamente sana.

“Dee Dee” sometió por más de 20 años a su hija a una serie de tratamientos invasivos como obligarla a permanecer conectada a un tubo de oxígeno y usar una silla de ruedas y, por otro lado, le administraba grandes cantidades de medicamentos innecesarios. Según reportes y declaraciones, la madre inventó todo al notar que recibía compensaciones del Estado y regalías de organizaciones que se conmovían por su situación.

Gypsy fue condenada a 10 años de cárcel tras declararse culpable en un juicio el 2016. Sin embargo, tras cumplir 7 años de sentencia en un centro penitenciario del condado de Greene, se le otorgó el beneficio de libertad condicional.

“Nadie me oirá jamás decir que estoy orgullosa de lo que hice o que me alegro de que ella esté muerta. No estoy orgullosa de lo que hice. Lo lamento todos los días”, dijo la joven en una reciente entrevista con la revista People.

Cabe destacar que, el impactante caso incluso inspiró una serie de Hulu llamada “The Act”, donde Gypsy es interpretada por la conocida actriz Joey King.

Mientras tanto, hoy durante su liberación, la joven fue fotografiada cuando salía de la detención mientras era acompañada por su actual marido, al que conoció a través de cartas mientras estaba recluida.