Estas serían las 10 camisetas más lindas de la historia del fútbol

Los rankings de fin de año siempre generan todo tipo de reacciones y, en este caso, más aún lo es en el caso de un tema de gustos, como lo es el diseño de la indumentaria deportiva.

Four Four Two, la renombrada revista británica de deportes, elaboró una lista de las que, para ellos, son las 33 mejores 33 camisetas de fútbol más lindas de la historia.

El ranking, basado según las opiniones de especialistas, posee camisetas históricas del fútbol, como por ejemplo la que usó Diego Maradona en el Mundial de 1986, la del mítico Brasil de 1970 o bien la del Barcelona de Ronaldo.

A continuación te dejamos las 10 más lindas y acá puedes también revisar el listado completo de Four Four Two:

10. Mexico 1998 (titular)

9. Inglaterra 1990 (alternativa)

8. Arsenal 1991/93 (alternativa)

7. Argentina 1986 (titular)

6. Alemania Occidental 1988/90 (titular)

5. Francia 1984 (titular)

4. Nigeria 2018 (titular)

3. Ajax 1989/90 (suplente)

2. Dinamarca 1986 (titular)

1. Paises Bajos 1988 (titular)