Polola de Nano Calderón mostró impactante cirugía: “Tengo cintura, caderas, glúteos y marcación”

Rebeca Naranjo, la polola de Nano Calderón, mostró los impactantes resultados de la múltiple cirugía estética que se realizó hace tres meses.

La joven se intervino varias partes de su cuerpo, logrando una sorprendente figura que dejó en shock a sus seguidores.

“Rebe, ¿tienes fotos del antes?”, le dijo una fanática para enterarse de cómo habían quedado sus curvas tras una lipoescultura.

Entonces, ella comenzó a relatar lo que había vivido al operarse toda el área de la cintura, caderas y glúteos y cómo ha experimentado su recuperación.

“A mí no me duele, el segundo día sí me dolió porque estaba inflamada. Yo creo que depende mucho del umbral del dolor de cada persona. Yo, personalmente, no sufrí, pero sí he tenido seguidoras que me dicen que es doloroso”, confidenció.

Polola de Nano Calderón y su nueva figura

Así, la rubia relató que “lo que yo quería era cintura y cadera” y que para lograrlo aplicó un llamativo truco antes de su cirugía.

“Cuando supe que me operaría, empecé a comer mal para engordar porque quería tener más grasa”, manifestó.

Y luego, explicó que “sigo pesando lo mismo, con la diferencia de que tengo cintura, cadera, glúteos y marcación”.

De hecho, en las fotografías que compartió se ve el cambio con una silueta muchísimo más curvilínea que la que tenía.

Ampliar

De esta forma, la polola de Nano Calderón publicó su “antes y después”, dejando claro que estaba más que feliz con los resultados de este retoque.