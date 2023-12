El actor Jacob Elordi, conocido por su participación en Euphoria, se sumerge en el intrigante mundo de Saltburn, la nueva película de Emerald Farnell, estrenada este viernes en Amazon Prime Video.

Si bien la cinta ha sido descrita como “malvada”, “lasciva” y “sudorosa”, el intérprete de Felix utilizó los conceptos “salvaje, hermosa y divertida” para referirse al filme, esto en medio de una conferencia a la que tuvo acceso ADN.cl.

Consultado sobre las reacciones del público, especialmente en escenas como la del baño o el cementerio, sin dar mucho spoiler, Jacob Elordi compartió: “No he escuchado muchos, porque trato de mantenerme alejado de eso, pero fui a un visionado y fue increíble, todos estaban comprometidos y la gente le gritaba a la pantalla”.

Conquistando barreras

Sobre sus reacciones al leer el guion por primera vez, el actor expresó su emoción por la oportunidad de explorar escenas fuera de lo convencional y exponer a los personajes de maneras inesperadas. “Uno no ve cosas así en las películas mainstreaming, así que fue bueno poder conquistar estas barreras y exponer a las personas de esa manera”,

En cuanto a su decisión de unirse al proyecto, Jacob Elordi elogió a Emerald Farnell como cineasta, describiéndola como alguien que comprende la importancia de la humanidad en los personajes. Aunque la directora fue vaga sobre los detalles, la confianza en su habilidad fue suficiente para que el australiano se comprometiera.

La realizadora proporcionó a Elordi algunas películas, programas y libros como guía, mencionando títulos como Cruel Intentions, Brideshead Revisited, The Go-Between y Written on the Wind. Al mismo tiempo, el actor también se sumergió en la cultura de 2017-2018, comprando un reloj antiguo y seleccionando pulseras que ayudaron a construir la identidad de su personaje, un joven adinerado de la aristocracia británica.

Es más, el artista reveló que vivió en Chelsea durante cuatro semanas antes de filmar, experiencias que le brindaron una comprensión parcial de la alta sociedad inglesa.

Asimismo, al abordar su conexión con Felix, Jacob Elordi mencionó haber asistido a una escuela privada para chicos, lo que posiblemente influyó en su comprensión del personaje.

El deseo

El deseo es parte central de Saltburn, o al menos uno de los puntos más comentados en redes sociales. Desnudos, incómodas escenas de intimidad y atracción por el poder, han sido parte los mensajes publicados en el mundo digital, reafirmando que la cinta no dejará a nadie indiferente.

Esta dinámica del deseo, se puede ver sobre todo entre la relación de Felix y Oliver Quick (Barry Keoghan), concepto que fue analizado por Jacob Elordi. “Nunca intenté atraer ni nada parecido. Solo traté de encontrar algo de soltura en Félix (...) Hay una especie de naturaleza relajada en la gente que no tiene que trabajar para nada porque todo les llega a ellos. Así que creo que simplemente traté de encontrar eso en mi físico, pero fue mucho menos cerebral”.