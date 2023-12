Nuevos chats, videos y acusaciones a Carabineros: Expareja de Jordhy Thompson reaccionó con todo a fianza que suspendió su arraigo

Este martes, a Jordhy Thompson se le suspendió el arraigo nacional tras acordar con el Tribunal una fianza de cien millones de pesos, lo que le permitirá seguir con su carrera futbolística en el extranjero.

Esto en el contexto de la causa por violencia de género y femicidio frustrado que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago lleva en su contra, tras la denuncia de Camila Sepúlveda, su expareja.

Una situación que permitirá que el futbolista acepte la oferta del FC Orenburg de la primera división de Rusia, luego de que el directorio de Blanco y Negro llegara a acuerdo para su préstamo por 300 mil dólares y una opción de compra por el 60% de su pase.

La noticia indignó. Y la Ministra Antonia Orellana señaló que “yo creo que aquí no estamos hablando de una carrera futbolística, sino que estamos hablando de la vida de una mujer y, por lo tanto, debiera ser esa la medida central en la que se evalúen las decisiones”.

En tanto, Camila conversó con CHV Noticias, en una nota donde hizo nuevas revelaciones, como un video, un chat y también acusó a Carabineros.

Ex de Jordhy Thompson y los nuevos antecedentes

Lo primero que se mostró en el reportaje fue un video, donde se ve a Thompson el mismo día de la denuncia de Camila, saliendo del edificio muy tranquilo y escoltado por un carabinero.

“Ni siquiera lo sacaron esposado, salió con el carabinero hablando como Pedro por su casa, le pedían hasta fotos”, acusó.

La joven señaló ante las cámaras que “nunca se va a hacer justicia, porque están coludidos todos entre todos. Encuentro nefasto y así es la justicia acá en Chile, no se puede esperar más”.

Ampliar

Luego, se refirió a la suspensión del arraigo y la posibilidad de irse a fichar a Europa. “Él no va a volver, por lo mismo lo quieren mandar para afuera, para que todo quede en nada, y chao, él se va y listo, no lo condenan ni nada”.

“Quedo tranquila porque se va y listo, pero da rabia... él puede hacer de todo siempre, pegarle a una mujer, matarla... él nunca va a cambiar, porque le perdonan todo, él mismo a mí me lo decía... en el club, la justicia, porque están todos coludidos ahí”, añadió.

Camila expresó que “la estrategia del Colo era mandarlo para afuera, para que no lo condenen, en Chile nunca se ha hecho justicia con nada, entonces yo creo que por lo mismo a otras les da miedo denunciar, nunca se va a hacer justicia y al final las más criticadas somos nosotras”.

Camila denunció falta de antecedentes

Junto a esto, la denunciante se fue contra la policía. “Hay unas fotos que estaban pidiendo, como ‘muéstrame las marcas del cuello’, que esas fotos a mí me las sacó la carabinera que nos llevó a constatar lesiones, pero ella no presentó esas fotos”, denunció.

“Ella me sacó tres fotos, de la cara, de la mordedura del brazo y del cuello, y presentó la de la cara y la de la mordedura, no presentó la del cuello”, agregó.

Respecto a la asfixia, manifestó que “cómo voy a demostrar eso, si en el momento que yo volví a respirar eso ya se pasa” y que “ese día todos saben que estaba bajo los efectos del alcohol, pero faltó la alcoholemia”.

Ampliar

Luego reveló un chat, que el deportista le escribió en el mismo momento de su detención. “Apenas él se subió a la patrulla, me empezó a hablar... ‘mi vida, tengo mucho miedo... porfa, te lo ruego, nunca más en mi vida... solo te pido que no volvamos a lo de antes, solo di eso, que fue una simple pelea, porfa no quiero perder mi carrera’”, le envió.

De esta forma, Camila reveló todos estos nuevos detalles respecto a su compleja acusación contra Jordhy Thompson, quien ahora podría pagar la fianza y, efectivamente, irse a fichar al extranjero.

*Recuerda que si eres víctima de violencia de género puedes llamar y denunciar de forma gratuita y anónima al 1455*.