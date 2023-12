Pelea icónica: la Chama y Pamela Díaz tuvieron altercado que terminó a los besos

Pamela Díaz y la Chama tuvieron un altercado icónico en Tierra Brava. A tal punto que, la discusión, terminó a los besos.

Una pelea que, para muchos, será recordada en el mundo de los realities nacionales, donde La Fiera una vez más fue protagonista.

Todo partió en medio de otro conflicto, ya que justo el entuerto se produjo minutos después del ingreso de Daniela Aránguiz a la casa.

Es que muchos esperaban este momento, ya que la carecuica iba con todo a enfrentar a la venezolana y a Luis Mateucci, su más reciente pareja.

Pamela Díaz y su pelea

Así, mientras por un lado la ex de Jorge Valdivia enfrentaba al argentino por haberla cambiado tan rápidamente, pese a jurarle amor eterno, la tercera en discordia gritaba como una loca desde el baño.

Es que mientras se secaba el pelo, la Chama lanzó varias verdades para Aránguiz, quien se mantenía firme conversando con el trasandino.

Entonces Díaz se acercó a la venezolana para preguntarle si era cierto que andaba hablando mal de ella. Esto porque Arturo Longton le había contado, minutos antes, que había dicho que Pamela era una “hija de puta”.

Un instante donde ambas empezaron a gritarse. “Yo no he dicho nada tuyo, Pamela... Cuando yo digo algo para ti, te lo digo”, dijo la Chama, acercándose desafiante a centímetros del rostro de La Fiera.

“Toma distancia, no me toques”, respondió la ex de Jean Philippe Cretton, sin lograr que su rival se alejara. Por eso fue, y en una movida de lo más inédita, le plantó un beso, para descolocarla.

Pelea iconica que pasará a la historia de los reality shows.



El besito de la Fiera vs Chama 🔥🤣#TierraBrava13 #TierraBrava #TierraBravaC13 pic.twitter.com/gBG94FKsRS — Cecilia (@ceciliaramirezk) December 15, 2023

Una escena que dejó en llamas a la audiencia del reality de Canal 13, quienes aplaudieron la creatividad de Pamela Díaz para culminar con un conflicto de la forma más inesperada. ¿Qué tal?

Hueon la Pamela 😂😂😂

Rompió la tensión con el besito #TierraBrava13 pic.twitter.com/aFbDr1qVAr — Cony GH🇨🇱🌈 ( en mi OT era ) 🎶 (@Cony_vivi_) December 15, 2023

La Chama se le fue de malandra encima a la Pamela y la fiera la desestabiliza con un beso en la boca jajaja es la puta reina#TierraBrava13 #Pamela pic.twitter.com/WUvmtC18Tb — Showbiz Business (@Migritoenverso) December 15, 2023

Digan lo que quieran de la Pamela, pero si la invitan es porque sabe hacer bien un reality, puede ser muy simpática o muy pesada y sabe crear conflicto, que es lo que vende. Sabe lo que hace y por eso la llaman#TierraBrava #TierraBrava13 #TierraBravaC13 pic.twitter.com/ZcFT9MvEYX — Itzy (@Steevefku) December 15, 2023