Rocío Ayala gana el premio a la Mejor Periodista Joven del Círculo de Periodistas Deportivos

Santiago

El Círculo de Periodistas Deportivos anunció a los ganadores de cada una de las disciplinas respecto a su desempeño durante 2023, pero también se dieron a conocer las condecoraciones a nivel de periodistas.

En ese contexto, Rocío Ayala, nuestra compañera en ADN Deportes, fue escogida como la mejor periodista joven en votación por parte de todos los colegas y especialistas que son parte de la orgánica.

De hecho, se sorprendió de la noticia durante la emisión de Los Tenores este martes. “No me lo esperaba. He tenido la chance de cubrir a la selección chilena y ese fue mi gran salto profesional este año. Siento que lo merecen millones de colegas más que yo, me da ganas de seguir mejorando. También me emociona por Carlitos Rudloff”, comentó emocionada, aludiendo también al reconocimiento honorífico que compartirá con el fallecido reportero de Radio Agricultura.

Con Carlitos soñábamos con ganarnos un espacio en el periodismo deportivo, por corto pero mucho tiempo recorrimos este camino juntos.

Valoro la historia que hay detrás del esfuerzo, de los plantones, de los errores, de las personas que se vuelven amigos. Te extraño todos los días pic.twitter.com/nHUWflvDUM — Rocío Ayala Espejo (@RociAyalaE) December 13, 2023

En cuanto a la elección al Premio Nacional de Periodismo Deportivo, el Círculo de Periodistas Deportivos escogió a José Antonio Prieto, comentarista de Radio Cooperativa.

Todos, periodistas y deportistas, recibirán sus premios el próximo miércoles 20 de noviembre, en la ceremonia donde se escogerá al “Mejor de los Mejores”.