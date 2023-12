Profesor jefe renuncia en plena gira de estudios en Alemania: desde Europa le envió una carta a los apoderados explicando sus razones

Una insólita situación fue la que sucedió en la gira de estudios de los alumnos de tercero medio del Colegio Alemán (Deutsche Schule) de Punta Arenas a Alemania. El viaje de los 48 estudiantes junto a cuatro docentes, entre ellos la directora del establecimiento, María Carolina Calderón, partió el pasado 19 de noviembre y tienen fijada la fecha de regreso para el 19 de diciembre.

Todo parecía ir bien, los alumnos recorrieron ciudades como Frankfurt, Köln, Hamburgo y Berlín. Sin embargo, el pasado 29 de noviembre ocurrió un hecho que los docentes informaron inmediatamente a los apoderados. Producto de este, el profesor jefe del tercero medio A, Sebastián Vargas, tomó la decisión de renunciar en pleno viaje y le informó las razones a los apoderados mediante una carta enviada por mail.

Las razones de la renuncia del profesor

Mediante un escrito que redactó desde Alemania y que posteriormente envió a todos los apoderados por correo electrónico, el docente Sebastián Vargas expresó su profunda molestia que provocó su renuncia como profesor del establecimiento.

Según consignó Las Últimas Noticias, en la carta el ahora exdocente del tercero medio A, partió señalando que el 29 de noviembre “chicos del grupo se organizaron, se apartaron de la zona segura, compraron harta droga (marihuana, ilegal en Chile y acá en Alemania) con la intención de usarla con más compañeros, la trajeron al hotel, arriesgando a todos los demás e incomodaron a compañeros que no comparten esos vicios”, partió señalando.

Frente a la insólita situación, los docentes que acompañaron a los alumnos al viaje tomaron la decisión de imponerle una sanción a los 4 estudiantes involucrados, no obstante, esta no fue bien recibida por los apoderados de los alumnos en Chile. “Esta desautorización de ustedes, protegiéndolos de una reprimenda razonable después de cometer un delito, me ha causado un daño psicológico tremendo, generando problemas personales, familiares, laborales y sociales, que no aguanto más”, expresó Vargas.

Por tal motivo, el docente manifestó a través de la carta su renuncia como profesor jefe del establecimiento. “Los chicos y ustedes han causado un daño irreversible en mi autoestima y autoridad como profesor, lo que hace inviable mi permanencia acá en el extranjero con los chicos. Por lo que dejo la gira, porque, entre otras cosas, ya no tengo el respeto, ni la confianza, ni piso con los chicos, ni con ustedes, para seguir guiándolos”, declaró.

El regreso del profesor a Chile

Este miércoles 6 de diciembre, el ahora exdocente del Colegio Alemán, Sebastián Vargas, regresó a territorio chileno. Sin embargo, no se refirió al tema expuesto en su carta, solamente dijo que tiene una reunión pendiente con los sostenedores del establecimiento.

Mientras tanto, en Punta Arenas, el director subrogante del establecimiento, Ernesto Pozo, mantuvo una reunión con los apoderados de los estudiantes y también con los sostenedores. Por su lado, en Alemania aún se encuentran los alumnos junto a la directora del colegio, y cuatro docentes, dos de ellos viajaron desde Chile antes de la renuncia de Vargas.

De acuerdo al medio antes citado, el director subrogante evitó referirse al tema, mencionando que “por ahora no tenemos nada que informar. Es probable que el colegio emita un comunicado, pero eso depende del directorio”, respondió Pozo.