Manuel Pellegrini aplaude lo que hizo Real Betis con uno menos ante el colista del torneo: “No entregaron el marcador”

Chile

Manuel Pellegrini, entrenador del Real Betis, se fue satisfecho después del empate conseguido este domingo ante Almería, colista de La Liga española, considerando que sufrieron la temprana expulsión de Héctor Bellerín, quien recibió tarjeta roja al minuto 27.

“Para nosotros, es un empate muy bueno en la medida en que tuvimos que jugar alrededor de 70 minutos con uno menos. El equipo fue muy maduro. Como digo siempre, hay que intentar ganar los partidos, y si no se puede, tratar de no perderlo”, señaló el técnico chileno en conferencia de prensa.

En esa misma línea, aplaudió el esfuerzo que hicieron sus jugadores para aguantar el encuentro tras la expulsión. “Llegamos a Sevilla el viernes a las 3 de la mañana después de haber jugado de Europa League el jueves, así que la manera en la que se ordenó el equipo y la entrega que tuvieron dentro del campo me pareció muy importante. Tuvieron un espíritu grupal y no entregaron el marcador. No puedo no estar contento con el equipo”, agregó el “Ingeniero”.

Con este empate, Real Betis se ubicó en el séptimo lugar de La Liga con 25 puntos y fuera de puestos de clasificación a copas europeas. En tanto, Almería continúa en la última posición con solo 4 unidades.

En la próxima jornada, los pupilos de Manuel Pellegrini tendrán un difícil desafío, pues deberán recibir a Real Madrid el sábado 9 de diciembre en el Estadio Benito Villamarín. Por su parte, Almería visitará a Atlético de Madrid el domingo 10.