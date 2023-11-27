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Prueba. Millonario robo de medicamentos en Talcahuano: desconocidos forzaron camión de transporte

Antiinflamatorios, antihipertensivos y antimicóticos fueron parte del botín.

Diego Bravo

Robo de medicamentos, talcahuano,

Robo de medicamentos, talcahuano,

Talcahuano

Este viernes se registró un millonario robo de medicamentos en el estacionamiento del Mall Plaza Trébol, en Talcahuano, región del Biobío.

Un trabajador de la empresa de transportes relató:

ADN
Denuncian millonario robo en centro de salud de Conchalí

ADN
ISP advierte que hay “bandas delictuales” tras la venta informal de medicamentos y agrega: “Necesitamos tipificarlo como delito y que paguen incluso con cárcel”

“Acaba de informar un colega que mientras él entregaba medicamentos en el Mall del Trébol, cuando volvió, pilló el camión abierto. Le robaron al rededor de 15 cajas con medicamentos. Cada una pesa aproximadamente 10 kilos. Así que si tienen algún contacto o a alguien que sepa que está vendiendo remedios, que pueda avisarme personalmente. Son medicamentos medios complicados algunos, así que es de suma urgencia buscarlos”.

El avalúo es de entre $5 a $6 millones de pesos, en su mayoría antiinflamatorios, antihipertensivos y antimicóticos: Ácido Mefenámico, Amiodipino, Bisoprolol, Celecoxib en cápsulas, Clotrimazol y Terbinafina.

ADN

Pruebas del robo: forzaron el candado. / Cedida

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