Talcahuano

Este viernes se registró un millonario robo de medicamentos en el estacionamiento del Mall Plaza Trébol, en Talcahuano, región del Biobío.

Un trabajador de la empresa de transportes relató:

“Acaba de informar un colega que mientras él entregaba medicamentos en el Mall del Trébol, cuando volvió, pilló el camión abierto. Le robaron al rededor de 15 cajas con medicamentos. Cada una pesa aproximadamente 10 kilos. Así que si tienen algún contacto o a alguien que sepa que está vendiendo remedios, que pueda avisarme personalmente. Son medicamentos medios complicados algunos, así que es de suma urgencia buscarlos”.

El avalúo es de entre $5 a $6 millones de pesos, en su mayoría antiinflamatorios, antihipertensivos y antimicóticos: Ácido Mefenámico, Amiodipino, Bisoprolol, Celecoxib en cápsulas, Clotrimazol y Terbinafina.

Pruebas del robo: forzaron el candado. / Cedida Ampliar