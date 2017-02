El Fantasista no forma parte de la nómina preliminar para viajar al norte. Podría ser incluido a última hora.

El fantasista también criticó duramente a Santiago Wanderers: "Quedé sordo con el portazo que me dieron".

"Lo recibimos con los brazos abiertos, es un grupo muy lindo y muy unido", dijo el ex Wanderers.

La Roja jugó un amistoso con la sub 20 de Héctor Robles y ganó con un gol de Angelo Henríquez.

La salida del ex Santiago Wanderers significará el regreso de Matías Rodríguez a la titularidad.

"Se les nota que no hay confianza en lo que están haciendo", aseguró el Tenor.

El club ecuatoriano oficializó la llegada del ex estratega de Santiago Wanderers.

Audio

Según el presidente de la Comisión de Fútbol de Cobreloa, los hinchas no se han puesto a pensar que si no se apoya al club "puede que no lo vea nunca más jugar en este estadio".