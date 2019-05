''Cuando él me diga 'Christian vamos a jugar este torneo' ahí recién le voy a tomar el peso'', afirmó el juvenil sobre la idea de Fernando González de jugar dobles en los Odesur.

En entrevista exclusiva con ADN Radio Chile el ex número 1 del mundo sostuvo que Fernando González y Nicolás Massú son garantía de dar batalla en una competencia tan dura y tan exigente como la Copa Davis.

Tras su derrota ante Andy Murray en el US Open el número dos nacional ya se centra en el desafío por Copa Davis ante Austria, y señaló a ADN Radio Chile que la presencia del ex número uno del mundo como sparring no le genera mayores comentarios.