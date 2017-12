Pablo Guede

"A mí me jode que lo cuestionen de la manera que lo cuestionan", expresó el adiestrador albo.

El técnico de Colo Colo no ocultó su molestia por la caída ante Iberia.

"No me hace daño, problema de él, sé bien quién soy como soy y la gente que realmente conoce sabe de mí y es la gente que me interesa", cerró.