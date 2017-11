Nicolás Massú

''A veces siento que me encantaría de nuevo tener 15 años para hacer todo el esfuerzo, me encantaría seguir jugando, pero no se puede'', expresó en ADN Deportes.

El tenista chileno enfatizó en ADN Radio Chile que "me siento cada día mejor dentro de la cancha, así que me da más confianza para seguir esperando mejores resultados".

En ADN Radio Chile el tenista nacional asumió que no lo nominaran y explicó que "me hice muchas preguntas, empecé a competir recién, era complicado el panorama".

"En este momento no he pensado dejar el tenis, porque es algo que me gusta mucho y es algo a lo que me he dedicado toda la vida. Mientras estás en esto, tratas de aprovecharlo al máximo", dijo el tenista en ADN Radio Chile.