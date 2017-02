Manuel Pellegrini

En ADN Radio Chile el presidente de la ANFP aseguró que "no voy a entrar en polémica (...) a mí me gusta que todos los técnicos quieran ser algún día técnicos de la selección chilena".

Audio

El lateral aseguró en ADN Radio Chile que "me aburre el fútbol, no aguanto mucho (...) he visto de a ratos a Boca, no soy de ver 90 minutos".