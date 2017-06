Manuel José Ossandón

El senador reaccionó de manera airada cuando el ex Presidente le disparó: "Quédese en el barro, le quedan muy pocos días como candidato".

Tanto el representante de Evópoli como el exjefe comunal no se dieron respiro en los ataques personales.

"No es muy aceptable que tengamos desconocimiento de este acuerdo", señaló el ministro Marcelo Mena.

El aspirante a ser el candidato presidencial de la derecha dijo no saber de qué trata el Acuerdo de París y no dudó en decir "no sé" en varias otras materias.